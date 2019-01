Ibra Ndiaye, Responsable APR : « Le comportement de l’opposition est choquant, irresponsable, voire à la limite infantile »

L’opposition sénégalaise s’est distinguée dernièrement par des appels à la révolte contre le régime en place après l’invalidation de la candidature de plusieurs de ses membres. Les critiques contre le Conseil constitutionnel ont été aussi très vives. Fort de tout cela, Ibra Ndiaye, Responsable APR à Tambacounda a tenu à remettre les points sur les « i ».

Selon lui, l’opposition est de mauvaise foi, et son comportement « choquant, irresponsable, voire à la limite infantile ». Sur les risques de violence, il dira qu’il existe seulement du « bruit de part et d’autre, mais c’est normal, et cela ne fait pas peur »