Ibou Diouf COJER : "Siré Dia est déjà en marche pour réélire Macky Sall. Il est incontournable à Thiès"

Selon Ibrahima Diouf, responsable politique à Thiès Ouest et membre de la COJER, Siré Dia est déjà en marche pour la réélection du Président Macky Sall en 2019. Selon Diouf, Siré Dia est incontournable à Thiès et fera gagner Macky Sall au soir du 24 Février 2019. Ibou Diouf de dire que Siré Dia, le DG de la Poste est toujours sur le terrain dans le but de massifier le parti en se rapprochant de plus en plus des populations, de s'enquérir de leurs besoins afin de les satisfaire. Pour lui, Siré Dia est juste efficace.