Ibnou Taimiya Sylla : « La fuite des cerveaux est un handicap majeur pour l’émergence du Sénégal »

La fuite des cerveaux est un phénomène qui frappe aussi le Sénégal et pose un sérieux problème pour son développement. Pour Ibnou Taimiya Sylla, le Sénégal doit faire de sa diaspora le fer de lance de son économie. Le président du parti Dissoo qui plaide pour le retour des cadres sénégalais, estime que l’État gagnerait à éradiquer ce phénomène en offrant un environnement favorable sur le plan de l’emploi, de la sécurité et de la bonne politique économique. Celui qui s'est déclaré candidat à la mairie de Koupentoum, a diagnostiqué les maux du pays et plaide pour un changement systématique de l’offre politique en vue d'une meilleure gouvernance économique, une meilleure réforme institutionnelle pouvant conduire à l’émergence du pays, non sans revenir sur le rôle majeur des partis politiques....