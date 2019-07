Iba Der Thiam à la famille de Tanor Dieng : « Défal naako "Fidaaw" maak sama Soxna. Qu'Allah lui rende là où il se trouve, ses bonnes oeuvres! »

C'est devant la famille du désormais ancien secrétaire général national du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, que le professeur Iba Der Thiam a présenté ses condoléances.

Les deux épouses du défunt natif de Nguéniène étaient présentes, de même que ses fils à Fann-Résidence.



Dès son arrivée, le professeur-historien accompagné de son épouse a témoigné à l'endroit de OTD : "C'était quelqu'un qui fait tout dans la paix et la sérénité. Toutes ces personnes qui lui ont témoigné du bien prouvent que c'était quelqu'un qui était discret, simple et qui a beaucoup de qualités qui sont en manque de nos jours chez certaines personnes", rappelle l'ancien ministre de l'éducation sous Abdou Diouf.



Pour terminer, il rappelle qu'il a fait, de même que son épouse, des "Fidaawu" pour le défunt et prié pour le repos de son âme.