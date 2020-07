ITV - SERIGNE MODOU BOUSSO DIENG : « Touba n'est derrière aucun insulteur... Que le Khalife et la 1ère Dame aient été associés à des insultes me fait mal... Macky peut désormais... »

Dans cet entretien que Dakaractu-Touba a réalisé avec Serigne Modou Bousso Dieng, il ressort trois éléments essentiellement forts. D'une part , le chef religieux et leader politique a voulu clairement dementir ceux qui ont dit que Touba était derrière Moustapha Cissé Lô alors que celui-ci venait de débiter des insultes. D'autre part, il a tenu d'abord, à déplorer le fait que le député ait associé à ses regrettables propos des personnalités symboles du Sénégal comme le Khalife Général des Mourides et la Première Dame et ensuite à fortement souhaiter du Président Macky Sall qu'il saisisse l'occasion pour se réconcilier avec Touba... Il indiquera, pour terminer, à l'honorable député, la voie à suivre pour obtenir le pardon des Sénégalais... Des déclarations teintées de solennité qui ont d'ailleurs motivé le chef religieux à venir les tenir dans la cité religieuse.