ITV-Pr Louis Ibrahima Mango : « Le culte de la médiocrité, le mensonge et la dictature de la pensée unique sont les maîtres mots au Sénégal, dont il doit se départir… »

Dans une interview où il évoque les questions d’actualité, le professeur Louis Ibrahima Mango fait le diagnostic « d’un Sénégal qui semble perdre ses repères. » D’après l’analyste critique, nous sommes dans un contexte politique où une minorité se croit intouchable dans ce pays. « Ousmane Sonko et ses partisans ont foulé au pied toutes les règles de bienséance qui existaient dans le quotidien des sénégalais… Cette politique de la terreur, de la pensée unique ne doit pas prospérer dans ce pays car nous avons des réalités et il ne faut pas les occulter… », précise notre interlocuteur. Louis Ibrahima Mango considère que dans le jeu politique actuel, le leader le plus présent de l’opposition, Ousmane Sonko, est bien dans ses habits d’acteur politique qui a trouvé la bonne formule pour arriver à ses fins. « Sonko, soit il joue au héros, ou il se victimise. D’ailleurs, cette bipolarisation a été facilité par le pouvoir qui a créé Ousmane Sonko. »







Selon l’analyste politique, on assiste de plus en plus à cette méthode de faire de la politique en s’acharnant sur les institutions, en insultant les magistrats. Ceci fragilise ces institutions. Cette méthode nouvelle de faire de la politique est de loin assimilable à nos réalités. Mais pour le Dr Louis Ibrahima Mango, personne ne doit décider à la place de qui que ce soit. Mais malheureusement, « à force de laisser une minorité gagner l’espace, elle finit par se croire la seule entité légitime et capable de changer les choses, même avec ses errements », regrette Mr Mango...