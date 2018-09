« ITU TELECOM WORLD 2018 » : l’ARTP, à nouveau, double lauréat aux « awards » de l’UIT

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a été honorée, une nouvelle fois, par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).



En effet, l’UIT a décerné à l’ARTP, pour la deuxième année consécutive, un «AWARD» de Reconnaissance de l’Excellence pour la promotion de l’innovation des solutions TIC à fort impact social.



L’Institution internationale des télécommunications a également attribué à l’ARTP un Certificat d’honneur en tant que partenaire privilégié de «ITU Telecom World».



Ces distinctions ont été remises, ce mercredi 12 septembre 2018, par le Secrétaire général de l’UIT, M. Houlin ZHAO à M. Ousmane NDIAYE, Directeur de la Stratégie et des Relations Internationales, représentant du Directeur général, M. Abdou Karim SALL.



Il est également important de noter que le Secrétaire général de l’UIT, accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite de courtoisie et d’amitié au Pavillon Sénégal.





L’édition 2018 prend fin, ce jeudi 13 septembre, sur une note de satisfaction pour la délégation sénégalaise au regard des avancées notables enregistrées dans la campagne pour la réélection du Sénégal au Conseil de l’UIT.

Source ARTP