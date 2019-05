ITIE : Mankeur Ndiaye passe le témoin à son successeur Awa Marie Coll Seck

Après 1 an et 7 mois de loyaux services à la tête du Comité national de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (Itie), Mankeur Ndiaye cède la place à son ex collègue, le ministre d'État, Awa Marie Coll Seck.



L'ancien ministre des affaires étrangères et actuel représentant spécial du secrétaire général de l’Onu pour la Centrafrique quitte la présidence du comité de l'institution après une participation positive à son rayonnement.



Ce sont des mots de reconnaissance que sa remplaçante a d'abord voulu placer pour se réjouir de la confiance renouvelée du Chef de l'Etat.



Dans la mise en oeuvre de la norme Itie, le Sénégal a, en effet, réalisé d'importants progrès.

En partie, c'est ce qui a valu à notre pays sa place de leader en Afrique et 4ème place au niveau mondial.



Awa Marie-Coll Seck qui, désormais, se chargera de piloter le comité de l'institution de transparence compte inscrire son action dans la poursuite des réalisations pour maintenir le cap du succès.



L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives est une norme internationale qui vise à améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans l’utilisation des revenus issus de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz.

Le Sénégal est admis depuis peu comme membre titulaire du conseil d'administration international de l'ITIE qui a pour rôle de veiller au respect strict de la Norme.

Le pays y sera représenté par Awa Marie-Coll Seck, 3ème personnalité à la tête du comité national après le passage de Ismaïla Madior Fall et de Mankeur Ndiaye.