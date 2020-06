Il me plait d'annoncer à tous nos compatriotes residents en Italie que SEM Président de la République Macky SALL, sensible à la forte demande de renouvellement de passeport de nos compatriotes à la suite de la décision du Gouvernement italien de procéder à des régularisations dans certains secteurs notamment celui agricole, a décidé d’envoyer des équipes mobiles pour leur faciliter l’obtention et le renouvellement de passeports.







C’est ainsi que deux équipes déjà désignées par le ministere de l'intérieur vont être envoyées rapidemement à l’Ambassade du Sénégal à Rome et au Consulat à Naples pour venir en appoint au Consulat général du Sénégal à Milan qui dispose de l’unité de production et qui fait face à une forte demande.







A cette bonne nouvelle s’ajoute que, très prochainement, une double opération de rapatriement de nos compatriotes résidents en Italie bloqués au Sénégal et ceux bloqués en Italie sera organisée par le Gouverment sur instruction du Chef de l'État. Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur y reviendra très prochainement.







Moise Sarr



Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur.