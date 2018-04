ITALIE - Cérémonie Officielle du Gamou de Treviso 2018 - Cohabitation et Dialogue inter-religieux: Les Sénégalais cités en modele par les autorités Italiennes

La ville de Treviso, en Italie, a levé ses rideaux, ce samedi 31 mars 2018 à l’occasion du gamou annuel des fidèles Tidjanes qui rend hommage à Serigne Babacar Sy. Au menu de la cérémonie officielle, haute en couleurs, des échanges ont eu lieu sur les enjeux autour de l’événement, devenu un lieu de concertation, pour les organisateurs, entre les responsables confrériques et fidèles d’une part, les autorités locales d’autre part.



Dans une atmosphère solennelle, Monsieur Floriano Zambon ancien Maire de la ville Conegliano venu représenter le nouveau Maire Monsieur Fabio Chies, ainsi que Don Bruno Banatollo de l’Église ont rendu un vibrant hommage aux responsables de la Dahira maitre d’œuvre de cet événement qui a fini de mobiliser toute la communauté musulmane vivant en Europe.



En effet ils sont revenus amplement sur l’exemple de cohabitation avec les sénégalais dans tout le pays et particulièrement dans la ville de Milan où ils contribuent, par ailleurs, à la vie économique, sociale et culturelle.



Ce qui a réjoui au plus haut point la délégation du gouvernement du Sénégal représentée par le ministre de la Pêche Monsieur Oumar Guèye, accompagné de Monsieur Mansour Sy ancien Ministre, de Abdou Mbow vice-président à l’Assemblée Nationale, de Monsieur Lamine Diouf du Conseil économique social et environnemental, du Consul Général à Milan et du représentant de l’Ambassadeur du Sénégal en Italie Monsieur Malick Wade et de Monsieur Idrissa Sene Consuldu Senegal à Napple.



Délivrant le message du Chef de l'Etat, Monsieur Oumar Guèye se félicite, une fois de plus, des relations cordiales entre les deux pays et surtout de l’excellent travail diplomatique reposant sur un climat de paix et d’entente au sein des communautés.



Quant à la délégation de Tivaouane composée de Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Mansour Sy Djamil, , Serigne Habib Sy et Cheikh Oumar Sy Djamil elle se dit confortée et honorée par la communauté Tidjane de Treviso. Elle nourrit également un espoir certain en ce qui concerne l’avenir de ce gamou qui, depuis ces dernières années, est l’un des plus grands rendez-vous culturels en Italie. Cette responsabilité est d’autant plus importante, à leurs yeux, qu’elle confère, aujourd’hui, une autre dimension aux relations entre le Sénégal et l’Italie.



« C’est une grosse responsabilité et un grand moment pour les sénégalais de différentes confréries d’ailleurs », souligne Serigne Habib Sy Mansour qui a joué un grand rôle, lors de ce gamou, en ce qui concerne la mobilisation.



Et Serigne Mansour Djamil de rappeler aux émigrés sénégalais leur rôle éminemment symbolique dans la sphère socio-culturelle en Italie. Ils sont ainsi appelés à entretenir cette relation des plus sacrées à travers cet amour du travail qui leur est reconnu et surtout par une implication saluée par le plus grand nombre.



A travers le gamou de Treviso, d’aucuns sont confortés à l’idée des liens plus que jamais consolidés autour des valeurs de communion, de partage et d’entraide sociale telles qu’enseignées par le Cheikh et transmis par le parrain, Serigne Babacar Sy. « La communauté sénégalaise vivant en Italie, en commençant par les fidèles Tidjanes ici présents, sont priés d’entendre ce témoignage et d’en faire, à travers des actes et gestes concrets, un symbole de fraternité entre les deux pays », relève Serigne Mansour Sy Dabakh.