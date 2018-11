ISRA : L’intersyndicale des travailleurs alerte « sur une situation préoccupante avec une crise financière aiguë »

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), est dans une situation préoccupante. Du moins si l’on s’en réfère au Dr Tamsir Faye, Secrétaire Général du syndicat des chercheurs membres de l’intersyndicale des travailleurs de l’ISRA. Selon lui, l’institut traverse une situation préoccupante avec une crise financière aiguë provoquée par le non versement de la quatrième tranche du budget de 2017 et l’amputation d’une bonne partie du budget de 2018, « qui fait que l’ISRA se trouve dans une situation inextricable qui ne lui permet plus de faire face à ses charges de fonctionnement » dira t’il. Il a indiqué que leur intersyndicale a saisi les autorités en interne, mais aussi rencontré en audience le ministre de l’Agriculture qui assure la tutelle technique de l’ISRA et qui a pris beaucoup d’engagements qui n’ont pas été respectés.

« Nous l’avons par la suite relancé par une correspondance épistolaire, malheureusement sa réponse évasive témoigne de son incapacité à prendre en charge les problèmes posés ou une certaine indifférence. Par la suite nous avons décidé d’aller à un niveau supérieur avec une lettre ouverte au Président de la République » a indiqué M Ndiaye.

Selon la même source ce qu’il faut aujourd’hui, c’est de remettre l’ISRA, un institut transversale, à sa place. « On ne devrait même pas être sous la tutelle du ministère de l’agriculture mais sous la tutelle technique d'une institution supra à ses différents domaines de production. Cela impacte donc sur nos capacités à mobiliser les budgets du ministère de l’élevage, de la pêche, ou de l’environnement en terme de recherches stratégiques publics d’accompagnement des producteurs » a t’il laissé entendre pour finir.