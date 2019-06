ISMAEL LO A GENEVE : Pour conclure en apothéose une grande réflexion sur la place de l’Afrique dans le 21ème siècle.

Le magazine panafricain ContinentPremier.Com, lancé officiellement, le 24 avril 2004, au Club Suisse de la Presse, vous convie à la double célébration de son 15ème anniversaire et de la Journée mondiale de l'Afrique, en plein week end de la Fête de la Musique du 21 au 22 juin. C'est l'association éponyme qui poursuit ainsi la grande réflexion sur l'Afrique dans le 21ème siècle.

Après le cycle de conférences organisé aux Nations Unies et au club de la presse, à ce sujet, et la 1ère édition très réussie de son nouveau concept : "Gingembre Littéraire" lancé, le 1er mai, à la Maison internationale des Associations, la deuxième édition qui aura lieu le samedi 22 juin, de 17hs à 19hs, à la Salle communale de Plainpalais (Salle Pitoëff), 52 rue de Carouge, permettra d'interroger les relations entre l'Afrique et les Nations-Unies: l'ONU utile à l'Afrique? La question du climat est aussi au rendez-vous: L'Afrique face aux défis du changement climatique? Enfin, la lancinante question de la présence médiatique de l'Afrique dans le monde.

D'éminentes personnalités y prendront part pour apporter leurs éclairages et orientations. La Genève internationale sera fortement représentée à ce banquet de l'esprit.

L'entrée à la conférence est gratuite. Après 1 heure de pause, la réflexion se poursuivra en apothéose avec le concert exceptionnel de M. ISMAEL LO (Entrée 40FCH à 80 FCH9, artiste international, l'humaniste à qui le président Laurent Fabius a sollicité pour peser de tout son poids afin de faire avancer le Pacte mondial sur l'environnement. "C'est un évènement unique en Suisse pour fêter l'Afrique berceau de l'Humanité", renseigne El Hadji Gorgui Wade Ndoye, directeur de Continentpremier dont le credo est " L'Afrique est son berceau. Le monde est son lit."