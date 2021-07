IPRES : Le groupe de veille et d'alerte dénonce une campagne de désinformation et lave à grande eau Mamadou Racine Sy.

Le groupe de veille et d'alerte de l'Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (Ipres) s'est réuni ce lundi matin au complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine pour se prononcer sur la situation qui prévaut au sein de l'Ipres. Avec comme ordre du jour, deux points qui ont fait l'objet de discussions après validation du comité exécutif, à savoir : La situation « authentique » de l'Ipres et les perspectives attendues pour ce qui est des projets de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information Ipres et caisse de sécurité sociale.







C’est ainsi qu’Abass Diallo, le secrétaire général de groupe d’alerte et de veille, a pointé d’un doigt accusateur les pourfendeurs présumés du président du Conseil d’administration de l’Ipres, Mamadou Racine Sy. À l’en croire, ces derniers seraient dans une dynamique de désinformation et de manipulation de l’opinion à des fins inavouées. En présence du président du groupe de veille de l’Ipres, Mamadou Dia Fall, le Sg de rappeler que : « depuis le premier mandat de Mamadou Racine Sy à nos jours, les pensions ont augmenté de 114% à 818% ; suivant le nombre de points de chaque allocataire… »







Par ailleurs, cette conférence de presse de « clarification a été l’occasion d’annoncer une hausse prochaine des pensions avec le concours de l’État du Sénégal qui devrait éponger sa dette envers l’Ipres, a annoncé le président du groupe de veille. Toujours d’après lui, ces fonds seront redistribués aux ayants droit ».