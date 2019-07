IPRES : La part de vérité du DG sur le prétendu détournement de 400 millions Fcfa

Nous en savons davantage sur le scandale financier portant sur un montant de 400 millions Fcfa qui serait détourné à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES). En effet, le directeur général de l’institution, à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre médico-social de Pikine, a tenu à apporter plus de précisions sur cette affaire. D’emblée, Mamadou Sy Mbengue a confié avoir remarqué avec l’appui des services de la direction des ressources humaines et des services de contrôle interne, des factures dont les montants étaient de plus en plus importants. Après un contrôle exhaustif, les suspicions se sont confirmées pour des montants naturellement loin des montants qui sont développés à travers la presse. Le directeur général informe avoir aussitôt pris des mesures conservatoires, notamment le retrait de l’agrément des prestataires incriminés, le changement de tickets par une dotation en transfert d’argent et un audit à l’interne a été commandité. Deux (2) plaintes ont été aussi déposées devant les juridictions pour tirer cette affaire au clair...