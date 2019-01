INVALIDATION DES CANDIDATURES DE L’OPPOSITION : Le C25 accuse Macky Sall de coup d’Etat électoral

Sans surprise, le Conseil constitutionnel a publié le dimanche 20 janvier 2019 ‘’sa’’ liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal.



Il est maintenant clair pour l’opinion nationale et internationale que Macky SALL s’entête à mettre en route son plan de réélection au premier tour au lieu d’organiser une élection libre et transparente. De plus, par diverses provocations, des arrestations arbitraires tout azimut de militants de l’opposition, la répression féroce des démocrates et combattants de la démocratie, Macky SALL a indiqué la voie de la confrontation comme seul choix laissé au peuple.



En droite ligne de sa Résolution du 1er janvier 2019, le C.25 rejette sans appel les résultats du contrôle du parrainage et les décisions du Conseil constitutionnel.

Le C.25, pour répondre à la provocation de Macky SALL est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et à faire face, par tous les moyens à sa disposition, à l’arbitraire imposée par un président sortant qui redoute d’affronter le suffrage des citoyens de façon honnête et sincère.

Le C.25 lance un appel à la mobilisation de tous les segments de la population, de tous les électeurs civils, militaires et paramilitaires, des élèves et étudiants, des syndicats de travailleurs, de la presse pour empêcher le déroulement du plan de réélection frauduleuse de Macky SALL au premier tour.



Le C25 insiste particulièrement sur les coordinations de commune et de quartier notamment sur la participation de la jeunesse et des femmes pour la mise en œuvre des mots d’ordre. Des missions d’instruction vont sillonner dans la semaine en cours les 14 régions du pays et la diaspora pour informer de manière exhaustive les militants et les populations et les instruire sur les mesures pratiques de résistance.

Le C25 organise une journée nationale d’action dont la date sera annoncée incessamment.

Le C25 exige la libération immédiate et sans condition des citoyens incarcérés et l’arrêt des poursuites, dans le cadre de la lutte pour la défense de l’intégrité électorale.

Le C25 demande au peuple sénégalais de considérer Macky SALL comme candidat éliminé de l’élection présidentielle du 24 février 2019 et de s’opposer par tous moyens au déroulement de sa campagne électorale.



Unis et déterminés, nous vaincrons

Fait à Dakar, le 21 janvier 2019