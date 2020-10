INTERVIEW / Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly (Député Bokk Giss-Giss) : « On ne peut pas concevoir que depuis vingt ans nous vivions chaque année la même situation de pénurie d'eau à Touba »

1- Honorable, l'édition 2020 du Grand Magal de Touba a vécu ce mardi. Quel bilan tirer de cette édition ?







Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis encore d'assister à ce grand Magal. Vous savez que cette édition a eu lieu dans un contexte particulier marqué par la pandémie à Covid-19. Mais force est de constater que grâce aux recommandations du Khalife général des Mourides, qui a appelé au respect des mesures barrières, tous les fidèles se sont conformés, en exécutant à la lettre les recommandations.



Et l'événement s'est déroulé dans un climat convivial. Ce qui fait dire que le bilan est positif. La seule fausse note, c'est le manque d'eau qui a secoué la ville sainte durant la période du Magal.







2- Vous l'avez dit Touba a été confrontée à un manque criard d'eau comme chaque année. Est-ce que vous soupçonnez un manque de volonté politique de régler définitivement le problème d'eau dans la cité religieuse?







Tout le monde sait que le président de la République a une volonté politique manifeste de régler le problème d'eau à Touba. Mais je pense que c'est le ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam qui est incapable de bien gérer l'approvisionnement en eau de la ville sainte en cette fête de Magal. Car c'est la première fois que Touba traverse cette situation difficile qui fait que pendant presque cinq jours, il n'y a même pas eu une goutte d'eau dans les robinets surtout en centre ville de Touba. Je pense que leçons doivent être tirées de cette situation et les responsabilités situées. Car les autorités devaient anticiper en mettant des groupes électrogènes un peu partout. Ce qui n'a pas été le cas. Et ceux à qui on a confié la gestion de l'eau n'ont pas été à la hauteur.







3- Est-ce que cela dit que vous réclamez un ministre de l'eau habitant à Touba?







Si avoir un ministre de l'eau qui habite à Touba est possible, nous le voulons bien. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une République et nous avons besoin de gens compétents qui pourront travailler avec les populations de Touba pour régler définitivement ce problème d'eau. On ne peut pas concevoir que depuis vingt ans nous vivons chaque année la même situation. Et cela perdure car cette année même les maisons qui n'ont jamais manqué d'eau l'ont été cette fois ci. Et nous, en ce qui nous concerne nous allons engager la bataille au sein de l'hémicycle pour que le président de la République mette en place un programme spécial pour l'approvisionnement en eau de la ville sainte de Touba. Car c'est la seule solution possible pour régler définitivement le problème.







4- Quel regard portez vous sur les visites des acteurs politiques pouvoir comme opposition lors du Magal?







Touba est une grande famille et chacun y trouve son compte car c'est Serigne Touba qui a besoin. C'est très normal que le chef de l'État vienne apporter les Ziars du peuple comme à l'accoutumée. C'est son devoir en tant que président de la République et il l'a fait. Il a montré sa ferme volonté de réaliser ses promesses à Touba, maintenant nous l'attendons pour la concrétisation de toutes ces promesses. Ce qui nous tient à cœur aujourd'hui c'est la question de l'assainissement de la ville Sainte. Les autres acteurs politiques aussi étaient là comme Pape Diop qui a apporté un lot important de masques. Tout cela montre l'importance des guides religieux dans la gestion du pays. Les guides constituent un lien fort entre le peuple et les acteurs politiques. C'est le mieux de se féliciter de ces visites qui ne font que renforcer la cohésion sociale.







5- Le président de la République Macky Sall a octroyé deux titres foncier au Khalif général des mourides. Votre réaction ?







C'est un geste noble, c'est un geste digne d'un républicain. Cela montre aujourd'hui son esprit de leadership, car il est le président de la République. Nous ne faisons que féliciter le président Macky Sall car ce geste il l'a fait pour tous les talibés mourides. C'est vrai que nous sommes de l'opposition, mais cela n'empêche pas que si le président Macky Sall effectue un geste salutaire, nous le remercions pour ce geste.







6-Honorable vous ne craignez pas une deuxième vague de contamination de Covid-19 après le Magal?







Je ne pense pas vraiment. Car le Khalife a donné des recommandations aux fidèles pour le respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques. Toutes ces recommandations ont été appliquées comme cela se doit et cela nous rassure aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétudes à se faire par rapport à une deuxième vague de contamination.