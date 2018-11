INTERNATIONALE LIBÉRALE - Le ''Mac Authentique'' chambre le Pds et le Rewmi

En décidant de boycotter l'internationale libérale, le Pds et le Rewmi ont posé des actes forts que le Mac Authentique a jugé nuls et décevants. Assoumana Danfa, qui a câblé Dakaractu, trouve que le Président Sall a été conséquent avec lui-même en acceptant l'organisation de l'événement. Danfa de confier que l'opposition perd progressivement le nord en transgressant ses propres principes car, considère-t-il, boycotter était une décision politique maladroite. Ce qui prouve, selon lui, que '' l'opposition mène un combat sur tous les terrains contre un Président Sénégalais qui, dit-il, est fortement imbu des valeurs démocratiques.''



Le '' Mac Authentique '' de chambrer l'opposition de manière générale l'invitant à substituer la force des arguments à la violence. Aussi regrettera -t-il cette bataille rangée entre députés non sans demander à ceux de la majorité de ne pas répondre aux provocations. Le Mac invite, par ailleurs, ''les responsables de la coalition BBY à privilégier la communication autour du bilan du Président Macky Sall au détriment de cette polémique stérile entretenue autour de futilités. Certaines franges de l’opposition sont composées d’anciens membres de BBY non associés à la gestion du pouvoir, d’ex Premiers ministres ou ministres défenestrés par manque de compétence ou de loyauté, d’anciens fonctionnaires révoqués pour indiscipline et colporteurs de fake news qui soutenaient le candidat Macky en 2012 et qui ont été déçus de n’avoir pas de hautes responsabilités dans leur corporation, de disciples de Wade-fils et d'individus épinglés par l'IGE ou d'opportunistes qui rêvent de s'enrichir sur le gaz et le pétrole."

Assoumana Danfa de souhaiter toutefois du gouvernement, qu'il prenne des décisions urgentes pour orienter les nouveaux bacheliers...