INTERDITS- Touba re-précise la mission confiée aux Baayfall : « La fatwa du 18 septembre 1980 + la politique et le football »… Les Baayfall maintenus à la tâche.

L’on s’attendait , ( après les échauffourées qui ont récemment opposé les Baayfaal et la famille de Serigne Diéry Wadane Sougou et qui avaient obligé Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à aller rendre visite aux deux familles) , à un recadrage de certains points de la part du Khalife Général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké , qui était en retraite spirituelle, a, en effet, reçu les Baayfall dans un huis-clos non filmé. Mais il ressort de cet entretien que le patriarche les a confortés dans les tâches dévolues non sans procéder à un listing plus exhaustif.





Partant du fait qu’il n’est pas imaginable de laisser les populations qui habitent la cité se comporter comme elles veulent, au mépris des recommandations et prescriptions , Serigne Mountakha se voudra clair. Il précisera que les interdictions mentionnées dans le document jadis rédigé par Serigne Abdou Lahad Mbacké le 18 septembre 1980 et contresigné par ses frères, ( à savoir Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Souhaïbou Mbacké et Serigne Mourtadha Mbacké) , reste d’actualité.



Dakaractu - Touba vous propose le libellé dudit document et le document dans sa version originale. « Nous, Cheikh Abdou Ahad Macké, Khalif Général des Mourides et frères, soussignés, dénonçons, par la présente, à l'effet d'une répression systématique des faits suivants contraires aux principes qui ont toujours été défendus par Serigne Touba, fondateur de la ville de Touba, sur l’étendue de la ville de Touba :



1°/ - vente et consommation de boissons alcoolisées et ivresse (publique et en clandestin),



2*/ - vente, détention et usage de drogues, notamment, yamba (publique et clandestin)



3°/ - jeux de hasard et loteries,



4% - vols et recels,



5° - tam-tams, musique, danse et manifestations folkloriques, et, enfin, tout ce qui, en dehors de ces faits, est, également, contraire aux principes de l'Islam. / Fait à Touba, le 18 septembre 1980 Le Khalif Général des Mourides.



NOTA BENE



Serigne Mountakha ajoutera expressément à cette liste la politique et le football. Il demandera clairement aux forces de défense et de sécurité de prêter main-forte aux Baayfall dans l’exécution des tâches énumérées. Étaient présents à la rencontre Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké qui a personnellement lu le document de septembre 1980 et quelques chefs religieux Baayfall.