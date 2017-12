INSTRUCTION DU DOSSIER CHEIKH GADIAGA : Le doyen des juges recherche x

Retour sur l’affaire Cheikh Mbacké Gadiaga et Moïse Rampino. Comme nous l’écrivions, ils ont été écroués par le doyen des juges suite à une information judiciaire ouverte par le ministère public pour association de malfaiteurs, chantage, extorsion de fonds entre autres. Et vous savez quoi ? Selon les informations de Libération, le parquet a aussi visé X dans son réquisitoire. La question est maintenant de savoir si ce «X» sera ou non identifié lors de l’instruction.