INSTALLATION DE CINQ POSTES ÉLECTRIQUES DE HAUTE TENSION : Senelec et Vinci lancent un ambitieux programme

Le projet s’inscrit dans un programme prioritaire de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution de Senelec (2016-2020). Le chantier se déroulera sur une durée de 36 mois et concerne les villes de Dakar, Diass, Diamniadio, Thiès, Kounoune, Tobène et Tambacounda.

Le marché comporte près de 200 km de lignes électriques très haute tension aériennes et souterraines, plus de 100 postes de distribution d’électricité dans diverses localités du pays et prévoit un dispatching régional.

A Dakar, ce sont les quartiers stratégiques du centre-ville, qui en bénéficieront grâce à la mise en place de trois nouvelles sources d’alimentation. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, le centre-ville ne dispose que d'une seule source qui alimente des endroits aussi stratégiques que le Palais.

Le nouveau pôle urbain de Diamniadio va pour sa part être doté d’un nouveau poste électrique très haute tension qui permettra de sécuriser son approvisionnement en électricité. L’infrastructure électrique de la ville de Thiès va être renforcée d’un second poste pour sécuriser l’alimentation de diverses localités alentours.

Enfin, le contrat prévoit le renforcement des réseaux de distribution des localités de Dakar - un poste est prévu à la Sicap - Tambacounda, Kounoune, Diamniadio et Thiès. Avant-hier, Vinci, qui a monté une filiale sénégalaise, a offert 36 véhicules à Senelec. La cérémonie de remise des clés de ces Pick-up destinés à améliorer le rendement des équipes d’exploitation, s’est déroulée en présence du directeur général de Senelec, Makhtar Cissé.