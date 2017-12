INSOLITE : Le mari cocu bat et fait dormir dans un enclos de moutons celui qui a engrossé sa femme

«Je le soupçonne d’être l’auteur de la grossesse de ma femme! » Ces propos de Cheikh Tidiane Ben Omar Niasse résonnent toujours dans la salle 1 du tribunal de Grande instance de Dakar. C’est un homme meurtri dans sa chair qui s’est présenté, hier, devant le prétoire pour raconter le mal qui l’étreint depuis qu’il a appris que sa femme le trompait avec Chérif Abdourahmane.

Ce dernier a failli être tué par son logeur qu’il poursuit pour séquestration et coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 30 jours.

Visiblement affecté par les circonstances, le sieur Niasse avait toutes les peines du monde pour relater les faits qui lui ont valu comparution. Cependant, pour les besoins de la manifestation de la vérité dans cette affaire rocambolesque, il avait intérêt à parler, même si le silence est un moyen de défense.

Le prévenu explique avoir découvert l’infidélité de sa femme le jour du Gamou, nuit de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (Psl).

Des sources sûres lui ont révélé que celle-ci le trompait avec Chérif, un bonhomme qu’il avait gratuitement hébergé durant deux ans.

Le « couple », selon ses sources, s’envoyait constamment en l’air en son absence. Sur ces entrefaites, il a décidé de solder ses comptes avec Chérif Abdourahmane en menaçant de le tuer. Apeuré, ce dernier a pris ses jambes à son cou. Il est parti se réfugier à Thiès. Mais, c’était peine perdue. D’autant que Cheikh Tidiane Ben Omar Niasse, ne supportant pas cette infidélité, va l’y trouver.

Il est accompagné par ses trois amis, venus lui prêter une main forte. Lesquels ont réussi à maitriser Chérif Abdourahmane qui, manu militari, a été acheminé à Dakar, chez le mari cocu où il a été séquestré des heures durant. Ils l’ont bastonné jusqu’à ce que sa main se fracture.

« Je ne pouvais pas supporter que ma femme me trompât avec lui. Je suis allé le recueillir afin qu’il avoue ses actes malsains devant les membres de la famille de mon épouse », a déclaré le prévenu devant la barre. Il a reconnu le délit de séquestration mais a complètement nié celui de coups et blessures volontaires.

A l’en croire, le plaignant s’est fracturé la main à cause de la chute qu’il a fait du haut de la terrasse pour s’enfuir. « Je ne l’ai pas bastonné », se dédouane-t-il.

Visiblement très mal en point, Chérif a raconté lui aussi sa mésaventure après que le prévenu et sa bande, qui l’ont cueilli et séquestré dans une maison à Dakar. « Quand ils m’ont amené dans le domicile, ils m’ont attaché et ont commencé à me frapper.

En réalité, c’est Cheikh Tidiane qui me frappait. Il m’a sauvagement torturé, de 20 à 4h du matin. Il m’a complètement déshabillé pour me verser de l’eau chaude. Il m’a ensuite fait dormir dans un enclos de mouton. Le matin, je pensais que les géhennes étaient finies. Mais, à l’heure du petit déjeuner, il m’a donné de la bouillie sans sucre ni sel mais j’ai refusé de la boire. Tout cela, c’était pour que je reconnaisse être l’auteur de la grossesse de sa femme. Mais, je n’ai jamais abdiqué », a expliqué la partie civile devant le juge du tribunal.

« Il voulait me tuer. Comment je me suis échappé ? Je leur ai expliqué que je voulais aller aux toilettes pour pisser. Il m’a conduit à l’enclos des moutons qui se trouve sur la terrasse. J’ai échappé à sa vigilance avant de sauter pour m’enfuir », narre toujours le plaignant.

Avocat de la partie civile, Me Assane Dioma Ndiaye n’a pas apprécié le fait que le prévenu soit liberté après tout ce qu’il a fait subir à son client.

« Le prévenu a pris quatre de ses amis pour se rendre à Thiès. Ils lui ont fait savoir qu’ils étaient des policiers et qu’ils avaient l’aval du procureur de la République pour l’arrêter. Ils lui ont même présenté des cartes professionnelles. Une fois dans le véhicule, ils ont commencé à le frapper. A Dakar, ils l'ont torturé, lacéré et ont voulu lui verser de l’eau chaude. C’est ainsi que mon client a avoué avoir engrossé la femme. Sinon, ils allaient l’ébouillanter », a rapporté Me Ndiaye qui qualifie les faits d’actes criminels.

A son avis, le tribunal devrait se déclarer incompétent de juger cette affaire et la renvoyer en chambre criminelle. Il a demandé en guise de dommages et intérêts 10 millions de francs CFA. Estimant que les faits de l’espèce ne souffrent d’aucune contestation, le parquet a requis 6 mois ferme contre le prévenu.

Là ou l’avocat de la partie civile a plaidé l’application bienveillante de la loi. Rendant sa sentence, le tribunal l’a condamné à 1 an dont 6 mois ferme. En sus, il doit verser à la partie civile la somme de 2 millions de francs CFA pour toute cause et préjudice confondus.