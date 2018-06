INSOLITE : L'ambassadeur de la Gambie au Maroc, Assan Jammeh, a été rappelé pour consultation après avoir...mordu un agent de la représentation diplomatique

Depuis l'arrivée de Adama Barrow, la Gambie roule tout droit vers la dérive. Et il n'est pas exagéré de se demander si le successeur de Jammeh n'est pas un Président par défaut. Parce que "nak" non seulement il pose des actes troublants dans le cadre de la gestion des affaires (genre ses rapports avec Kalidou Wagué ou Mohamed Bazzi) mais aussi ses nominations posent problèmes. Au moment où la police tuait deux citoyens gambiens à Faraba Banta, nos antennes sensibles révèlent une affaire pour le moins tragique et comique à la fois. De quoi s'agit- il? "Xana" que l'ambassadeur de la Gambie au Maroc, Assan Jammeh, a été rappelé pour consultation après avoir...mordu un agent de la représentation diplomatique. Sans blague! A la suite d'une violente dispute sur l'usage d'un des véhicules de l'ambassade, Son Excellence n'a rien trouvé de mieux à faire que de mordre le pauvre agent à s'emparant, comme un chien, de son index qui a été finale- ment sectionné. "Cey".