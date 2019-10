INSOLITE À TOUBA / Les maîtres coraniques qui avaient parcouru le Coran pour Tahirou Sarr jurent avoir été bernés

C'est du jamais vu! Les maîtres coraniques qui s'étaient réunis à Touba pour parcourir le Coran pour le compte de Tahirou Sarr, affirment avoir été bernés. Sans préciser le nom de leur bourreau, Serigne Mor Mbaye et collègues confient à Dakaractu qu'ils ne savaient pas réellement les raisons pour lesquelles ils ont été conviés à ce récital. " Celui qui nous appelés ici ne nous a jamais dit clairement que c'était pour le compte de Tahirou Sarr. Nous ne connaissons cet homme ni d'Adam ni d'Éve. Nous avons été bernés. Nous sommes apolitiques. Le comble c'est qu'une autre voix s'est élevée pour nous affecter au Pastef de Sonko. Ce qui est totalement faux. Nous sommes des maîtres coraniques et rien d'autre. " Toutefois (et c'est ce qui paraît étonnant ) ils ont préféré taire le nom de celui qui les auraient bernés.