INSÉCURITÉ À MBACKÉ / Quartier Héliport : La niche par excellence de la nouvelle génération d'agresseurs et de trafiquants de drogue.

À Mbacké, se passe depuis quelques mois, un phénomène tout nouveau. En effet, une nouvelle génération de malfaiteurs est née dans cette partie du Baol. Il s'agit de jeunes conducteurs de mototaxis Jakarta qui alternent trois métiers différents et qui écument la commune et ses quartiers périphériques.



Si le jour, certains d'entre eux se confinent généralement au transport urbain, dès la tombée du soleil, ils se muent en trafiquants de drogue et en agresseurs. Sans que les autorités ne soient alertées jusqu'à pallier cette situation, ces malfrats ont élu domicile au Sud-Ouest du quartier Héliport, plus précisément dans sa partie appartenant à la commune de Mbacké. D'ailleurs, même le jour, ils ont trouvé le moyen de se créer une niche sous un arbre de loin perceptible. Ce vendredi, une femme travaillant dans une clinique du coin a été sauvagement attaquée, maltraitée et dépossédée de tous ses biens dont un téléphone portable.





Le quartier abrite une grande concession construite par les Baay-Fall pour Serigne Touba. Le porte-parole du Khalife général de Mourides y passe aussi beaucoup de temps dans une maison qu'il a y construite depuis maintenant plus d'une dizaine d'années.