INONDATIONS : Le SEN de l’APR exprime sa solidarité agissante à toutes les victimes des pluies exceptionnelles.

SEM Macky SALL, Président de l’Alliance Pour la République (APR), a présidé jeudi 17 septembre 2020, la réunion du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République autour de l’ordre du jour suivant ;



1 Informations



2 Situation nationale



- Dialogue national



- Gestion de la COVID19



- Gestion des inondations







Dans son propos liminaire, le Président Macky SALL a salué les consensus issus des travaux de la Commission politique et exhorté les autres Commissions du Dialogue national de poursuivre le travail. Dans le même élan, il est revenu sur les stratégies mises en œuvre pour contenir la propagation du virus et contenir la maladie par la riposte sanitaire, ainsi que le plan de Résilience Économique et Social, destiné à atténuer les impacts de la pandémie. Il a poursuivi son propos par la question relative aux inondations en rappelant les principales mesures qu’il a prises à l’issue de sa visite dans la commune de Keur Massar et celles relatives à la mise en œuvre du plan ORSEC. Il a terminé sa communication en informant les membres du SEN sur sa tournée dans le monde rural, du 19 au 21 septembre 2020 notamment, dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, en prélude à la campagne agricole 2020.







Les différents points de l’ordre du jour ont été ouverts à la discussion par les rapports introductifs des différents plénipotentiaires et complétés par les interventions d’autres responsables, membres du SEN.







1 - Sur le dialogue politique :







Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République félicite tous les acteurs du dialogue, les plénipotentiaires de la majorité, de l’opposition, des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, et salue les conclusions consensuelles établies autour de 25 points sur les 27 qui étaient inscrits à l’agenda des discussions. Ces consensus majeurs vont incontestablement dans le sens du raffermissement de notre pratique politique et démocratique et de la modernisation de notre système électoral.







A cet égard, les membres du SEN de l’Alliance Pour la République adressent leurs vives félicitations au Président Macky SALL, qui dans le sillage de sa réélection dès le premier tour en 2019, a réitéré son appel au dialogue national inclusif dans l’intérêt exclusif des Sénégalais.







Ainsi, après avoir magnifié les conclusions consensuelles de cet exercice fondamental, en cohérence avec sa vision d’une démocratie plus délibérative, plus participative et plus ouverte, le Président Macky SALL a exhorté tous les militants et responsables de l’Alliance Pour la République, ceux de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle à accompagner le processus et à partager avec l’opinion ces importantes avancées démocratiques pour notre pays.







2 - Sur la Gestion de la COVID-19







Le SEN salue la vision et le pilotage stratégique exceptionnel du Président Macky SALL, qui a valu à notre pays d’être classé deuxième au monde, dans le cadre d’une étude sur la résilience et la pérennité des réponses à la gestion de la COVID19. En effet, à travers une stratégie souple et flexible, qui a combiné, prévention, détection des cas, prises en charge, appui à la résilience des populations d’ici et de la diaspora, efficacité des outils de riposte et leadership au sommet, notre pays est entrain d’apporter une réponse pertinente à la pandémie de la COVID19, qui devrait nous aider à mieux maîtriser la maladie et ses conséquences.







Dès lors, le SEN se réjouit des importantes ressources mises à la disposition du département de la santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie (77 milliards de francs).







De plus, le SEN apporte son soutien total au Président de la République, dans le cadre de son action pour contenir la maladie, renforcer les équipements médicaux et sanitaires ainsi que la réforme du système hospitalier, à travers le plan de relance du Secteur de la santé, doté de plus de 500 milliards de francs, pour consolider et améliorer le plateau médical national avec un centre de référence en maladies infectieuses, des hôpitaux de niveau 4 et 3 à travers le territoire national et la consolidation de la pyramide de notre système de santé.







3 - Sur les inondations







Le SEN, s’associe au Chef de l’État et Président de l’APR, pour exprimer sa solidarité agissante à toutes les victimes des pluies exceptionnelles qui ont causé à travers le monde et le Sénégal, d’importantes inondations et les condoléances attristées de tous les membres de l’APR, à toutes les familles qui ont perdu un être cher.







Aussi, le SEN se félicite-t-il des décisions prises par le Président de la République, pour apporter son soutien et sa solidarité aux populations impactées par la furie des eaux et optimiser le dispositif d’urgence, par le renforcement des capacités de pompage, le saupoudrage des zones et des eaux stagnantes, en vue de la prévention et de la protection contre les risques de maladie.







Dans la même manière, le SEN salue la décision prise par le Président Macky SALL de doter la commune de Keur Massar, de ressources d’un montant de 43 milliards de francs dans le cadre d’un programme intérimaire spécifique de lutte contre les inondations, d’ériger la commune en Département et de poursuivre la mise en œuvre du Programme décennal de lutte contre les inondations, tout en engageant la phase 2 du Proged.







Enfin, les membres du SEN se félicitent de la pertinence et de l’efficacité des infrastructures d’assainissement et de lutte contre les inondations réalisées dans le cadre du Plan décennal et exhortent le Président de la République, à faire prendre en compte, en priorité, les points difficiles révélés par les pluies excédentaires.







Enfin le SEN engage tous les militants et responsables de l’APR, ceux de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle, à s’associer aux initiatives à la base, destinées à soulager les populations par leur présence et leur contribution actives.







Fait à Dakar, 18 septembre 2020



Pour le SEN, le Porte-parole national



Seydou Gueye