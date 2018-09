INONDATIONS À TOUBA - La Cojer de Mbacké estime que les souffrances des populations ont sensiblement été atténuées depuis 2012

100.000 parrains ! Voilà l'objectif que s'est fixé ce week-end la Cojer de Mbacké pour soutenir la candidature du Président Macky Sall. Serigne Mbacké Faye, Khadim Sylla et leurs camarades, qui recevaient une délégation de la Cojer nationale, estiment que leur objectif n'est guère un mirage au vu de la vague de ralliements récemment notées au bénéfice de l'Apr et de sa coalition. " On pourra aussi compter sur des gens qui étaient au Pds et qui ont rallié l'Apr '', dira-t-il notamment.



Interpellé sur la terrible déconvenue des populations de Touba avec les inondations, Serigne Mbacké Faye reconnaîtra le fait non sans signaler que le Président Macky Sall a aidé à alléger les souffrances des familles avec un plan d'assainissement additionnel réputé avoir coûté 11 milliards.



La Cojer ne manquera pas, au plan politique, de trouver légale la révocation de Khalifa Sall de ses fonctions de maire de Dakar du fait de sa condamnation pour crime financier.