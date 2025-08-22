INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où l’être les pieds « 

Touba, ville sainte et refuge spirituel, est aujourd’hui submergée par les eaux pluviales . Mais au-delà des flaques et des maisons englouties, c’est un cri du cœur qui résonne, celui de Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou Mbacké, personne morale de l’association « Touba Ca Kanam », qui s’est exprimé au nom ( aussi) du Khalife général des Mourides.



« Le Khalife est au courant de toutes vos souffrances. Il sait que personne ne peut se déplacer sans patauger. Même sa propre concession est touchée ».



Dans un discours empreint de gravité et de compassion, Serigne Habibou a rappelé que la douleur est partagée, que personne n’est épargné, et que même les figures les plus respectées de la communauté pataugent dans les mêmes eaux que les plus humbles. Il cite notamment Sokhna Amy Rama Mbacké, fille de Serigne Mourtadha Mbacké Khadim, elle aussi victime des inondations.



Mais au lieu de céder au découragement, le message est clair: résilience et solidarité. Serigne Habibou exhorte les fidèles à garder foi et courage, en évoquant la souffrance des Palestiniens comme un rappel que la douleur des croyants n’est jamais vaine.



« Nous ne sommes ni politiciens, ni influenceurs. Nous sommes des disciples qui souffrent et qui veulent que cette souffrance s’estompe ».



Face à l’urgence, l’association Touba Ca Kanam annonce l’ouverture officielle de la maison d’accueil « Keur Wallu », un lieu de refuge pour les sinistrés. Bien que jamais fermée, elle devient aujourd’hui un symbole d’espoir et de fraternité.



Serigne Habibou lance un appel vibrant aux bonnes volontés à la mairie, à l’État du Sénégal*, et aux Cheikhs de Serigne Touba.



« Ces gens qui souffrent ont tout laissé pour vivre aux côtés de Serigne Touba. Ne les abandonnez pas ».



Dans une ville où la foi est le pilier de chaque foyer, cet appel n’est pas seulement une demande d’aide: c’est une prière collective pour que la lumière revienne après la tempête.