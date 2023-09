INONDATIONS À DIOURBEL- Précisions sur les griefs évoqués par le maire de Diourbel/ L’ONAS explique le phénomène, déplie son plan de réactivité et annonce des solutions.

À la sortie du maire de Diourbel dénonçant la dormance des services de l’État, dont ONAS, face aux inondations qui plombent le quotidien de sa ville avec 30 000 personnes prises en otage et 300 cantines du marché « Ndoumbé Diop » englouties dans les eaux pluviales, l’Office a jugé utile de mettre quelques points sur quelques i , histoire de tempérer l’ardeur de l’édile.



Au téléphone de Dakaractu, Pèdre Sy commence, d’abord par planter le décor actuel à Diourbel , évoquant la présence de bassins carrément dépassés par les dernières précipitations et qui déversent, à souhait, leurs trop-plein dans la ville . « Dans la nuit du 07 au 08 septembre 2023 , la ville de Diourbel a reçu de 22h à 08h 03mn des pluies importantes. De manière récurrente , la ville de Diourbel subit le débordement de ces 05 bassins. Les bassins de Kad gui et celui situé derrière le marché , par exemple, sont clairement des réceptacles naturels qui ont perdu leur voie d’écoulement naturel à cause des constructions et obstructions. Ce sont ces bassins qui inondent le point bas du marché par un ruissellement continue. Il y a aussi le bassin « horticole » qui est lui aussi un réceptacle naturel. Il reçoit les eaux du point bas du marché et subit un débordement des eaux arrivant directement au niveau de notre station de pompage de Roukhouboussew ».



Le directeur de l’Exploitation et de la Maintenance de Onas citera, par ailleurs, le bassin de Ndar Gu Ndaw « qui , dit-il, n’a pas de possibilité d’écrêtement car entouré par des maisons au niveau du quartier de Keur Cheikh ». Néanmoins, précise notre interlocuteur , « depuis l’année dernière ce bassin utilise le réseau des eaux usées de ONAS comme déversoir afin d’éviter un débordement ». Quant au bassin de « Kamb Souf », il fait office d’ exutoire des stations de pompage des eaux pluviales de ONAS fonctionnant correctement à ce jour. Hormis celui-ci, tous les autres bassins sont remplis.



ONAS de confier que le pompage se poursuit sur les stations et points qu’elle gère au niveau de la commune de Diourbel . « Les bassins (Kad gui et celui derrière le marché) en amont du points bas du marché Ndoumbé Diop sont débordés et le point bas sera traité après le pompage par la station de Roukhouboussew des eaux arrivant des bassins débordés (par ruissellement continu et par le système de pompage mis à disposition par ONAS au niveau du marché ). Des débits très importants venant des débordements des bassins en amont doivent être pompés après chaque pluie pour ensuite traiter le point bas . Ce qui est pratiquement difficile vu l’intervalle entre les pluies ces temps-ci. Plusieurs points bas inondés sont hors réseau de ONAS.



Photothèque : Bassin Kad Gui qui a subi des remblais et constructions sur les voies d’écoulement naturel vers la partie nord-est de la ville déverse son trop-plein à travers un dalot et un ruissellement sur la chaussée vers le bassin (réceptacle naturel ) derrière le marché ».



ONAS évoque, toujours dans la même veine , le bassin situé derrière le marché qui ruisselle vers le point bas du marché Ndoumbé Diop et qui reçoit le trop plein des bassins en amont non sans marteler que le dispositif mis en place par l’ONAS est fonctionnel à 100 % . Elle signale avoir mis en branle deux stations de pompage et un dispositif additionnel. Il nommera la

Station de Roukhou Bou SEW d’une capacité de 500 m3 /h et qui fonctionne à 100% et 24h /24 depuis le début de l’hivernage. ONAS dira ne pas manquer de propositions de solutions pour que Diourbel ne soit plus confronté à ces travers.