INONDATIONS À BAMBEY / Bottes aux pieds, EL Hadj Dia au chevet des sinistrés avec du riz et des matelas.

À l'instar de Dakar, Kaolack et Diourbel, la commune de Bambey est par endroits, totalement submergée par les inondations suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues un peu partout dans le Sénégal.

Plusieurs maisons ont été englouties, des routes coupées.



Conscient du degré élevé de désarroi de certaines familles, El Hadj Abdoulaye Dia a choisi d'aller porter assistance aux concessions les plus touchées, d'abord, apportant des matelas pour les unes et du riz pour les autres, non sans aider à l'évacuation des eaux.



L'ancien Président du comité électoral départemental de la coalition Benno bokk yakk de Bambey lors de la dernière élection présidentielle, de confier avoir agi en tant que lieutenant politique du Président Macky Sall, patron de l'Apr.



"Nous travaillons pour le Président Macky Sall. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Nous allons poursuivre ses actions autant que faire se pourra." Les familles sinistrées visitées se réjouiront de son initiative, non sans signaler, qu'il a été le seul homme politique de la région, à être venu s'enquérir de leur situation.