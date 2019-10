INHUMATION À TOUBA / Les cimetières contigus à la grande mosquée reprennent du service, le temps d'accueillir Sokhna Mame Say Fall

Jusqu'à hier, elle était la doyenne des petits-fils de Mame Cheikh Ibra Fall. Sokhna Mame Say Fall, par ailleurs mère de Serigne Abô Mbacké, Khalife de Serigne Fallou et sœur ainée du Khalife des Baay-Fall, repose désormais non loin de son grand-père dans les cimetières à la grande mosquée de Touba. Un fait rare pour être souligné, puisque les lieux ont été fermés par le regretté Serigne Sidi Mokhtar Mbacké en janvier 2014, le vendredi 10 janvier exactement. La dernière personne autorisée à y être inhumée s'appelait

El Hadji Abdou Rassoul Djigal et il fut l'un des derniers contemporains de Serigne Touba.



La prière mortuaire était dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre qui avait, à ses côtés, le porte-parole du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké, Serigne Abô Mbacké, etc...