INHUMATION À TOUBA / Et si Cheikh Béthio avait, en dernier lieu, émis le souhait de reposer dans la cité... Ces volontés clairement exprimées par Serigne Mountakha et Serigne Cheikh Saliou...

Cheikh Béthio sera-t-il finalement inhumé à Touba ? Voilà qui est en tout cas la volonté exprimée par Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Il ressort d'informations recueillies auprès de nos sources généralement bien informées que la famille de Cheikh Béthio Thioune a clairement été invitée à ramener le Cheikh dans la cité religieuse pour son repos éternel.



Dans les premières heures qui ont suivi l'annonce de la disparition du guide spirituel des Thiantacônes, des membres de sa famille sont partis rendre visite à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Ce dernier, après avoir manifesté toute sa compassion, a orienté la délégation vers Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils aîné et Khalife de Serigne Saliou Mbacké, jadis guide spirituel du regretté disparu. La rencontre eut lieu, comme souhaité.



Après un entretien plein de solennité, Serigne Cheikh Saliou Mbacké aura, séance tenante, demandé à la famille éplorée d'inhumer le Cheikh à Touba. Demande illico acceptée, mais assortie d'un souhait que l'inhumation ait lieu à Dianatoul Mahwa dans l'enceinte du '' penc ''. ( Pour rappel, c'est Serigne Saliou Mbacké qui, de son vivant, avait octroyé des milliers de parcelles au Cheikh à Dianatoul Mahwa. Ces terres sont d'ailleurs présentement occupées par ses disciples ).





Notre source de confier que le Mbacké-Mbacké dira n'y voir aucun inconvénient, mais leur aurait indiqué de prendre l'attache du Khalife Général des Mourides, seul habilité, dans ce cas de figure à délivrer l'autorisation.





Ce qui rendait du coup irrémédiable la rencontre entre Serigne Mountakha Mbacké et la famille de Cheikh Béthio Thioune. Le Khalife Général des Mourides émettra le même souhait de voir Cheikh Béthio reposer éternellement à Touba. Mieux, il leur indiquera qu'un espace a déjà été affecté au regretté disparu.



ET SI CHEIKH BÉTHIO ÉTAIT INHUMÉ À MADINATOUL SALAM !



À Touba, l'idée de voir Cheikh Béthio Thioune être inhumé à Mbour est complètement écartée pour deux raisons principales.



D'abord, l'on espère de la famille du guide spirituel des Thiantacônes qu'elle donne une suite favorable à la volonté du Khalife général des Mourides pour ce qu'il représente dans la communauté Mouride. Ensuite, l'on voudra à tout prix éviter le risquer de couper ce pont entre Touba et la famille du Cheikh pour insubordination. En termes plus clairs, c'est presque établi que la cité religieuse se démarquerait définitivement des Thiantacônes si les ndigëls jumelés ( pourtant non concertés) du Patriarche de Darou Miname et de Serigne Cheikh Saliou Mbacké étaient ignorés.



Autre élément de taille à prendre en compte et à nous rapporté par une source digne de foi : le Cheikh aurait clairement affirmé, avant de tirer sa révérence, vouloir reposer à Touba à sa disparition. Il l'aurait dit à plusieurs chefs religieux. Ce qui annihile ses précédentes déclarations filmées et largement diffusées à travers internet et dans lesquelles il disait vouloir reposer à Madinatoul Salam.

La dépouille mortelle du Cheikh est attendue à Dakar dans l'après-midi. Affaire à suivre...