INDICE SYNTHÉTIQUE D'ÉMERGENCE ÉCONOMIQUE : LE SÉNÉGAL DANS LA CATÉGORIE DES PAYS AFRICAINS POTENTIELLEMENT ÉMERGENTS

L'Institut de l'Émergence dirigé par l'économiste Moubarack Lô vient de publier son premier classement des pays africains pour l'émergence.

Basé sur l'indice synthétique d'émergence économique (ISEME), ce classement a été fait sur la base de la richesse inclusive, du dynamisme économique, de la transformation structurelle et de la bonne insertion dans l'économie mondiale des pays africains concernés par l'étude.

De cette étude qui concerne l'année 2016, des champions de l'Émergence se sont dégagés à l'image de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Tunisie, de l'Ile Maurice. Ces pays occupent le rang des pays africains émergents selon l'ISEME 2016.

L'Égypte, l'Algérie, le Botswana et la Namibie sont dans la catégorie des «pré-émergents», tandis que le Sénégal se signale à la douzième (12e) place, dans la section réservée aux pays «potentiellement émergents.»

Cependant, le classement renseigne que sur la période 2005-2016, 41 ont connu une amélioration de leur situation d'émergence. «Les pays ayant connu la progression la plus importante sur la période sont : Malawi, Mozambique, République du Congo, Zambie, Madagascar, Rwanda, Guinée, Niger, Sierra Léone, Botswana, Gabon, Côte d’Ivoire, Zimbabwe », fait noter le document parvenu à Dakaractu.

Les pays africains qui occupent le bas de la page restent être le Libéria, la Sierra Léone, le Tchad, la Guinée Bissau, le Burundi et la Centrafrique.