L’objet de ce baromètre est de suivre l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité du Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE). Nous adoptons la définition de la sévérité d’une pandémie virale retenue par l’OMS et qui intègre trois éléments : la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact.



A partir de cette approche et compte tenu de la disponibilité de données régulières pour un échantillon large de pays, cinq variables regroupées en trois dimensions (infections, guérisons et décès) ont été sélectionnées pour composer l’indice de sévérité. Il s’agit : (i) du taux d’infection (nombre d’infectionscumulées rapporté à la taille de la population), (ii) de la progression des nouvelles infections dans la périoderécente, (iii) du taux de guérison (rapport du nombre de guéris sur le nombre d’infectés à la période précédente), (iv) de la progression des guérisons sur une période rapportée à la somme des nouvelles infections sur une période et, (v) du taux de létalité (rapport du nombre de décès sur le nombre d’infectés). Dans le futur, d’autres variables d’impact durable pourraient être étudiées.



L’indice de sévérité est calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 132 pays pour lesquelles des données existent. Celles-ci proviennent de la base journalière du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui est une agence de l'Union Européenne et qui se fonde elle-même sur des données officielles de l’Organisation Mondiale de la Santé et sur celles des pays.



Au 18 avril 2020, la Nouvelle Calédonie arrive en tête (avec un score de 0,99 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 132 pays du monde), suivi du Cambodge (avec un score 0,97), de la Mauritanie (avec un score de 0,95) et de la Nouvelle Zélande (0,92). Les scores les plus faibles sont détenus par les Etats Unis (0,34), les Pays Bas (0,32), le Qatar (0,32), l’Irlande (0,25) et le Royaume Uni (0,24). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,60, soit une sévérité globalement modérée au niveau mondial mais à la limite de la sévérité élevée.



L’analyse par continent montre que l’Europe affiche en moyenne la plus forte sévérité dans le monde (avec un score de 0,55 ; soit une sévérité élevée). Le meilleur score dans ce continent est de 0,86 (l’Autriche) et le pays le moins performant affiche un score de 0,24 (le Royaume Uni).



Concernant l’Afrique, les scores sont compris entre 0,43 (Somalie) et 0,95 (Mauritanie) avec une moyenne de 0,63 ; soit la sévérité la plus faible du monde, à égalité avec l’Asie (en d’autres termes, l’Afrique et l’Asie souffrent, à la date du 18 avril, moins de la maladie que les autres continents). Le Sénégal, avec un score de 0,90, se situe au 11e rang mondial et au 3e rang africain, derrière la Mauritanie et la Zambie. Le Sénégal a commencé à inverser la courbe de la Maladie à partir du 3 avril, expliquant sa bonne performance dans le baromètre publié le 8 avril (3e mondial et 1er africain), avant de constater une reprise des cas d’infection (notamment communautaires), à partir du 12 avril. En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,34 (pour les Etats Unis, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 0,87 (Uruguay), avec une moyenne de 0,57. L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,63. Le niveau de sévérité du continent asiatique est le plus faible du monde, au 18 avril 2020, avec celui de l’Afrique, alors que la maladie a démarré dans le continent asiatique. Ce qui démontre le caractère dynamique de l’indice d’une période à l’autre. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par le Cambodge (0,97), suivi du Vietnam (0,94) et de la Corée du Sud (0,94). En Océanie, la Nouvelle Calédonie réalise, à la date du 18 avril 2020, la meilleure performance mondiale pour l’indice de sévérité du Covid-19 (score de 0,99; avec zéro décès et 94,4% de guérison sur les 18 personnes infectées depuis le début), suivie de la Zélande (0,94) et de l’Australie (avec un score de 0,90).







Classement des pays selon leur score sur l’indice de sévérité au Covid-19 au 18/04/2020



(Plus le score est élevé, moins la maladie est sévère dans le pays)



Pays

Indice sévérité

Rang mondial

Nouvelle Calédonie

0,99

1

Cambodge

0,97

2

Mauritanie

0,95

3

Vietnam

0,94

4

Nouvelle Zélande

0,94

5

Corée du Sud

0,94

6

Zambie

0,93

7

Thaïlande

0,92

8

Jordan

0,91

9

Australie

0,90

10

Sénégal

0,90

11

Taiwan

0,88

12

Malaisie

0,88

13

Chine

0,88

14

Iran

0,87

15

Uruguay

0,87

16

Rwanda

0,86

17

Autriche

0,86

18

Namibie

0,86

19

Iraq

0,85

20

Burkina-Faso

0,84

21

Albanie

0,83

22

Ile Maurice

0,83

23

Venezuela

0,83

24

Allemagne

0,82

25

Arménie

0,81

26

Islande

0,77

27

Togo

0,77

28

Suisse

0,77

29

Sri Lanka

0,76

30

Danemark

0,73

31

Benin

0,73

32

Afrique du Sud

0,73

33

Finlande

0,73

34

Croatie

0,72

35

Madagascar

0,71

36

Algérie

0,69

37

Cameroun

0,69

38

Pérou

0,69

39

Chile

0,68

40

Azerbaïdjan

0,66

41

Brazil

0,65

42

Nigeria

0,65

43

Kenya

0,65

44

Lithuanie

0,64

45

Costa_Rica

0,64

46

Mongolie

0,64

47

Liban

0,63

48

Bulgarie

0,63

49

Grèce

0,62

50

Mexique

0,61

51

Argentine

0,61

52

Monténégro

0,60

53

Paraguay

0,60

54

Côte-d’Ivoire

0,60

55

Slovaquie

0,59

56

Angola

0,59

57

Bahreïn

0,58

58

Israël

0,58

59

Canada

0,58

60

Slovénie

0,57

61

Georgia

0,57

62

Monaco

0,56

63

Kazakhstan

0,56

64

Kyrgyzstan

0,56

65

France

0,56

66

Pakistan

0,56

67

Malte

0,56

68

Spain

0,56

69

El Salvador

0,55

70

Gambie

0,55

71

Cuba

0,55

72

Mali

0,55

73

Philippines

0,55

74

Colombie

0,54

75

Syrie

0,54

76

Oman

0,54

77

Romanie

0,53

78

Tunisie

0,53

79

Ethiopie

0,52

80

Egypte

0,52

81

Jamaique

0,52

82

Inde

0,52

83

Italie

0,51

84

Honduras

0,51

85

République démocratique du Congo

0,51

86

Ouzbekistan

0,51

87

Guinée (Conakry)

0,51

88

Arabie Séoudite

0,50

89

Nepal

0,50

90

Pologne

0,50

91

Afghanistan

0,50

92

Chypre

0,50

93

Ghana

0,50

94

Tanzanie

0,49

95

Soudan

0,49

96

Estonie

0,49

97

Mozambique

0,49

98

Emirats Arabes Unis

0,48

99

Hongrie

0,47

100

Maroc

0,47

101

Guinée Equatoriale

0,47

102

Russie

0,46

103

Japon

0,46

104

Kowait

0,46

105

Equateur

0,46

106

Congo

0,46

107

Indonesie

0,46

108

Gabon

0,46

109

Djibouti

0,46

110

Guatemala

0,45

111

Ukraine

0,45

112

Liberia

0,44

113

Bangladesh

0,44

114

Bolivie

0,44

115

République dominicaine

0,43

116

Somalie

0,43

117

Luxembourg

0,43

118

Singapour

0,42

119

Biélorussie

0,41

120

Belgique

0,41

121

Norvège

0,40

122

Serbie

0,40

123

Turquie

0,39

124

Portugal

0,36

125

Panama

0,35

126

Suède

0,34

127

Etats Unis d’Amérique

0,34

128

Pays Bas

0,32

129

Qatar

0,32

130

Ireland

0,25

131

United_Kingdom

0,24

132



Auteurs :



Moubarack LO, Directeur général du BPE



Amaye SY, Expert Senior au BPE