INDICE DE SÉVÉRITÉ DE LA COVID-19 : le Sénégal détériore légèrement son score

L’Europe affiche en moyenne un score de 0,79. Avec un tel score, l’Europe enregistre une baisse importante de la sévérité au cours des dernières semaines. En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,43 (pour Honduras, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Dominique), avec une moyenne de 0,75. Dominque, Nicaragua, Paraguay affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Guyane, Panama et Honduras signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,83. Pris globalement au 21 juin 2020, Dominique arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 169 pays du monde), suivi de Fidji, et de Polynésie Française (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Bolivie (0,49), Honduras (0,43), Suède (0,42). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,79, soit une sévérité globalement modérée au niveau mondial. Par rapport au 14 juin 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Malawi, Ghana et Burundi. Irlande, Norvège et Monténégro enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine.