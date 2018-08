INDE : Le Sénégalais N.M finalement arrêté à New Dehli

Libération a appris de sources autorisées que N.M, ce ressortissant sénégalais de 28 ans qui était activement recherché à New Dehli (Inde) a été finalement arrêté. Les autorités indiennes tentent d’en savoir plus sur ses antécédents.

Pour rappel, notre compatriote avait été bloqué à Dehli après être arrivé du Qatar. Les vérifications effectués par les services de l’immigration avaient permis de découvrir qu’il voyageait avec de faux documents.

Alors que la procédure était en cours pour le refouler, N.M avait réussi à se fondre dans la nature déclenchant une panique générale dans ce contexte ou le terrorisme frappe le monde entier. L’enquête devrait permettre d’en savoir plus sur N.M...