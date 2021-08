INCENDIE À TOUBA- Plus de 60 millions partis en fumée !

Le drame a eu lieu tard dans la nuit du dimanche au lundi à Aaliyah. Un feu violent a embrasé une menuiserie et brûlé tous les meubles et matériels. Rien que pour les machines, le sinistre a financièrement été évalué à 25 millions.



Les dégâts sont, dans leur totalité, estimés à environs 60 millions de francs CFA. Un court-circuit serait à l’origine du cauchemar.



Les populations ont salué la promptitude des sapeurs pompiers et dénonceront l’indifférence de la Senelec.