INAUGURATION ILA'A TOUBA : Cheikh Abdou Bali mobilise ses troupes

Prévue pour le 20 Décembre prochain, l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba devrait avoir un cachet hautement populaire. C'est du moins l'ambition de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma qui continue de mobiliser ses troupes en perspective de l'événement. Lors d'une réunion qui a rassemblé, jeudi après-midi à Touba Héliport, les grands responsables massés derrière lui,.il a été décliné une feuille de route pour offrir au Chef de l'État cet accueil exceptionnel jamais réalisé pour un hôte d'un Khalife Général des Mourides.



.

'' Cette Infrastructure est la plus importante jamais construite dans l'histoire du Sénégal. Le Président Macky Sall l'a faite pour Touba. Et Serigne Cheikh Abdou Bali nous a instruit de ne ménager aucun effort et de n'épargner aucun moyen pour permettre à toutes les populations de la cité et du département de sortie en masse accueillir le Président de la République et prendre part à l'événement. Il ne sera pas question de politiser la rencontre mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés juste pour cette raison parcequ'il fait reconnaître que c'est une réalisation entre dans un bilan que nous voulons mettre en avant pour réélire note candidat '' dira Bathie Sogue , responsable politique Apériste, fraîchement débauché de l'opposition. Des propos renchéris par des leaders de la trempe de Mame Thioro Diouf qui estiment les femmes devront briller par leur présence.