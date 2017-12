INAUGURATION DE L’AIBD : PIKINE ET ABDOU KARIM SALL DÉCOLLENT AVEC LE PRÉSIDENT POUR UN SECOND MANDAT

Le Chef de l’État, Macky SALL, peut vraiment s’estimer heureux d’avoir à ses côtés un inconditionnel de la trempe de M. Abdou Karim SALL.



En effet, ce jeudi 07 décembre 2017, date historique dans le secteur de l’aéronautique au Sénégal avec l’ouverture officielle de l’AIBD, le Coordonnateur de l’APR Mbao a, une fois de plus, prouvé à la face du monde ses aptitudes à mobiliser des foules.



Le responsable de la Convergence des Cadres Républicains (CCR) de Pikine a mobilisé des centaines et des centaines de jeunes, de femmes et de sages de son parti pour venir accueillir comme il se doit le Président de la République.



Un accueil royal a, en effet, été réservé au Chef de l’État par les hommes d’Abdou Karim SALL.



Ils sont venus de tous les coins et recoins du département de Pikine et, naturellement, de la commune de Mbao, base politique du Directeur général de l’ARTP.



Certes, il y’avait sur place les partisans de plusieurs autres leaders politiques pour acclamer et ovationner le Président, mais ceux du patron des apéristes de Mbao faisaient partie des délégations les plus visibles.



Ces derniers qui, tôt le matin, ont effectué le déplacement de Dakar à Diass à bord d’une vingtaine de cars « Ndiaga Ndiaye » et autres voitures particulières ont assuré sur le site de la cérémonie officielle une ambiance des grands jours associée à une animation carnavalesque du début de la cérémonie jusqu’à à la fin.



Mieux, tous ou presque brandissaient des pancartes à l’effigie de leur leader local et son mentor politique.



En somme, l’accueil réservé par les hommes du DG de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes à la délégation présidentielle a été vraiment exceptionnel.



D’où la grande satisfaction du patron départemental des Cadres de l’APR.

« Aujourd’hui, Pikine, Mbao et moi avons décollé avec le Président Macky SALL à l’occasion de l’inauguration de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Cela est un signal fort. En 2019, ce sera pareil pour l’élection présidentielle. Nous allons encore décoller avec le Président de notre formation politique et lui offrir un second mandat, cette fois-ci, sur un tarmac d’or », avertit M. Abdou Karim SALL.



Et ce dernier de tirer un grand coup de chapeau à ses partisans pour leur mobilisation exceptionnelle.



« Je vous félicite tous mais vous demande de maintenir surtout le cap en direction de la prochaine présidentielle », conclut-il.