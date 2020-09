(IMAGES) TOUBA / Une délégation du ministère de la Santé et de l'Action sociale à la grande Mosquée.

Quelques jours après la décision prise par le dahira Muqadimatul Khidma de recruter 500 personnes pour veiller au respect strict des mesures barrières dans et aux alentours de la grande mosquée à l'occasion du Grand magal de Touba, une délégation a été dépêchée dans la cité par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Autant dire qu'il s'agissait, plus ou moins, d'une séance de supervision et d'échanges entre les techniciens du ministère et les membres de ladite structure. Le docteur Bousso faisait partie de la délégation...