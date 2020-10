(IMAGES) TOUBA - ALSAR de Mamadou Racine SY reçu par le Khalife Général des Mourides.

Dans le cadre du Grand magal de Touba, le Khalife Général des Mourides a aussi chaleureusement reçu le convoi de AlSAR (And Ligeey Sénégal Ak Racine Sy) conduit par Abdoulaye Fatim Dieng.Une forte délégation qui, après avoir remis un lot de masques au Patriarche de Darou Miname, manifestera son attachement à la cité religieuse avant de magnifier l'engagement inébranlable du Saint homme à combattre la propagation du virus de la Covid-19.Serigne Mountakha priera pour ses hôtes et plus précisément pour Abdoulaye Fatim Dieng « Vous avez la bénédiction de Serigne Touba. J'admire votre dévouement. Vous voir ici tous les vendredis me ferait beaucoup plaisir ».Une partie de la délégation a aussi été reçue par Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ.