( IMAGES) Serigne Bassirou Mbackè Khadim Awa Bâ récidive avec 35 tonnes 600 bouteilles d'huile

Dans le cadre de la lutte menée contre la propagation du convid19, Serigne Bassirou Mbackè Khadim Awa Bâ a réitéré son geste de Kébémer. Il a offert à 413 familles de Gouy-Mbind, aux daaras de la Rabita et aux personnes chargées de parcourir le Coran au niveau de la grande mosquée de Touba 35 tonnes de riz et 600 bouteilles d'huile. Le cérémonie solennelle de remise de dons s'est passée sous la présence de Serigne Sidy Mbackè, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbackè Gaïndè Fatma, Serigne Khaly Diakhaté etc...