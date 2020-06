( IMAGES) Saccage de la Senelec de Touba / Le chef de gestion et contrôle estime les dégâts à 25 millions...05 casseurs déjà arrêtés

La Senelec évalue les dégâts subis à 25 millions de francs Cfa suite à la casse de son agence située entre Guédé et Darou Khoudoss. C'est Yaya Mané qui en a fait la révélation, en qualité de Chef de gestion et contrôle de l'entreprise. Seulement, rien ne restera impuni. En effet, 5 personnes ont déjà été arrêtées et placées en garde à vue au commissariat de Gouy-Mbind suite à trois plaintes déposées successivement sur la table du procureur, de la police et de la gendarmerie. L'information est donnée par le directeur régional de Senelec qui gère les régions de Diourbel, Kaolack et Thiès.Pour Pape Moussa Thiam, justice devra être dite sur cette affaire. Déjà des désagréments sont notés selon le chef d'agence de Darou Khoudoss qui signale que les populations dudit quartier seront, désormais, obligées d'aller jusqu'à Darou Marnane pour gérer les affaires courantes.