(IMAGES) NDOGOUS CHEZ SOJHNA BALI- Cheikh Abdou et Sokhna Astou reçoivent les petits-fils de Mame Thierno Birahim après ceux de Cheikh Issa Diène

Après la délégation de Ndiéné composée de hauts dignitaires mourides appartenant à la famille de Cheikh Issa Diène, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et sa sœur Sokhna Astou Bali ont reçu, samedi, autour d'un ndogou royal les petits-fils de Mame Thierno Birahim. Une rencontre fort solennelle , désormais devenue une tradition. Pour cette année, Sokhna Bali Mbacké Bintou Sokhna Maï Mbacké récemment rappelée à Dieu , aura été l'absente la plus présente,.son ombre ayant

pesé sur l'atmosphère de bout en bout. Pour la première fois depuis 20 , celle qui a fait vivre le Laylatul Qadr comme personne, devait, en effet, manquer à l'appel.





La délégation de Darou Moukhty était, pour l'occasion, dirigée par Serigne Abdou Mbacké Baaye Cheikh Khady et elle comprenaient entre autres personnalités Serigne Abdou Aziz Modou Awa Balla, Serigne Sidy Modou Awa Balla, Serigne Ousmane baaye Cheikh Khady, Serigne Kosso Mbacké, fils- aîné de Serigne Moustapha Absa et son frère Serigne Cheikh Mbacké Moustapha Absa, Serigne Modou Bassirou Anta Niang etc... et d’autres parents et talibes.



Fait majeur : La rencontre a été bénie par la présence de Sokhna Maïmouna Bintu Serigne Fallou mais aussi celles de Sokhna Tahirayou Bintu Cheikh Abdoul Ahad,( 3 éme khalif général des mourides) , de Sokhna Maïmouna Bintu Serigne Modou Faty Khary et de Sokhna Mame Awa Touré, veuve du quatrième Khalif Général des mourides Serigne Cheikh Abdou Khadr Mbacké ( Imam des Ïmams).