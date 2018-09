(IMAGES) MAKHTAR DIOP : " Il n'y a qu'au Sénégal où les aptitudes financières de l'opposition sont plus conséquentes que celles du pouvoir...La Crei doit enquêter sur la collecte de signatures '

Prenant le contre-pied de Thierno Alassane Sall qui a accusé le Président Macky Sall d'avoir dégagé la rondelette somme de 2 milliards pour se trouver des parrains, le Haut conseiller des collectivités territoriales de Touba a juré, la main sur le cœur que c'est l'opposition qui est en train d'acheter des parrains à Touba.



'' Quand dans un pays, l'opposition montre des aptitudes financières plus conséquentes que celles du pouvoir, il y a lieu de se poser des questions. J'ai rencontré personnellement des personnes qui ont reçu de l'argent des partis de l'opposition pour vendre leurs signatures ici à Touba alors que nous, nous ne le pouvons pas ''. Makhtar Diop, rencontré sur le terrain en train de dérouler sa collecte de signatures en faveur du Président Sall de poursuivre. '' Nous demandons à l'État du Sénégal d'activer la Crei pour identifier les sources de financements de certains leaders de l'opposition car elles sont colossales et , à coup sûr, occultes ''.



Le responsable Apériste de Gouye-mbind et coordinateur de la Cojem de laver à grande eau son candidat. '' Les premiers atouts du Président Macky Sall sont les réalisations du Pudc. Partout où nous sommes passés dans les zones rurales, les populations nous ont fait savoir que ce que le Chef de l'État a fait pour elles dans le cadre de ce programme est largement suffisant pour justifier leur engagement à le parrainer ''. Il conclura par signaler que les choses changeront à Touba au vu du nombre impressionnant de signatures en passe d'être collecté par la mouvance présidentielle.