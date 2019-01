(IMAGES) Baye Ciss offre une brigade à la Douane Sénégalaise et reçoit les félicitations du Président de la République

Baye Ibrahima Niass Ciss et le Directeur général de la douane Sénégalaise Oumar Diallo ont procédé hier, à l'inauguration de la nouvelle brigade de Kaolack construite sur fonds propres par l'homme d'affaires et promoteur du CAR. La cérémonie de réception qui s'est tenue au moment où le Président Macky Sall faisait cap sur Nioro et la Gambie, a subitement bénéficié d'un cachet particulier. Baye Ciss qui dit ainsi apporter sa contribution à l'effort d'émergence, a reçu les félicitations du chef de l'État.Située au niveau du croisement de Passy sur la route de Koutal, la brigade se prévaut de plusieurs locaux, selon Mounir Ly, chef du chantier. En effet, le bâtiment abrite une salle d'observation, une salle de conférence, une salle d'attente, deux salles de fouille, un rez de chaussée, une salle pour passavant, une salle de permanence, un local technique, un bureau du chef de brigade, un appartement constitué de deux chambres et aura coûté plus de 300 millions. Il précisera que des travaux additionnels vont porter le coût total à près de 500 millions de francs...