(IMAGES) Abdou Ndiaye- Apr Keur Maba : '' Nous allons démanteler l'opposition et ses composantes une à une ''

En démarrant sa campagne de collecte de signatures en faveur du candidat le Président Macky Sall, Abdou Ndiaye a jugé pertinent de démanteler l'opposition dans ses composantes les plus essentielles. Avec l'aide du ministre Moustapha Diop, Rocky Dièye et Moussa Thioye de l'Alliance Bokk Gis-Gis, des conseillers municipaux, ont été décrochés. Ndiogou Khouma, jeune responsable politique proche d'Ousmane Sonko a aussi déposé ses baluchons dans l'Apr lors d'un meeting de Samba Sène à Sam Boumba.



Plusieurs responsables du Pds et de Rewmi vont incessamment rallier, confie le chargé de mission à la Présidence. ''Nous sommes attendus pour collecter 600 signatures, nous avons déjà 3000 et nous tablons sur 5000. Pour la réhabilitation du pont de Ndiayène Poste,j'ai dégagé une somme de 250 ooo francs afin de permettre aux charrettes de pouvoir circuler le temps que l'État s'en charge en plus d' une enveloppe d'un million pour soutenir les équipes navétanes de la localité en raison de 150 ooo par zone '' dira -t-il au terme d'une tournée politique dans la commune..



Abdou Ndiaye de finir par lancer un défi à Thierno Alassane. '' Prouvez vos allégations que Macky a dégagé deux milliards et parvenez à collecter le nombre de signatures requises. Vous ne le pourrez pas ''.