ILA'A TOUBA / Un minicar dérape, fait un mort et 13 blessés...

L'accident a eu lieu ce matin aux environs de 07h30. Un véhicule en provenance de Touba et en direction de Dakar a dérapé sur l'autoroute Ila'a Touba à hauteur de Bambey.

Le bilan fait état d'un mort et de 13 blessés plus ou moins graves. La victime est une dame de 69 ans. Alertés, les sapeurs-pompiers de Diourbel ont rappliqué sur les lieux et ont transporté les passagers touchés à l'hôpital Henrich Lübcke.