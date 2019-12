IDY KÂ (Président du regroupement des transporteurs de Touba) : « Les accusations contre moi sont fausses »

Accusé d'avoir introduit 884 personnes dans le fichier électoral pour truquer les joutes organisées afin d'élire un nouveau Président ou le réélire à la tête du regroupement des transporteurs de Touba, Idy Kâ s'est lavé à grande eau, ce mercredi.



En conférence de presse, l'homme a démenti la rumeur, invitant ses détracteurs à aller à la source s'informer pour savoir qu'il est de bonne foi. "Je ne leur donnerai aucune réponse et je m'offusque de remarquer que les autorités aient choisi de reporter les élections juste la veille et les arguments convoqués ne sont pas plausibles. Je n'ai rien à me reprocher et je suis certain de gagner."



Idy Kâ de signaler qu'une somme de 15 709 000 est actuellement dans les caisses du regroupement et que sa gestion est, à tout point de vue, transparente ".