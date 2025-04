ICS - Journées Nationales de la Qualité : l'entreprise annonce l’obtention de la prestigieuse certification ISO 17025 pour son laboratoire d’analyse des fertilisants

Décernée aux laboratoires répondant aux normes internationales les plus exigeantes en matière de fiabilité et de compétence technique, cette accréditation vient confirmer l’engagement des ICS de fournir des engrais de grande qualité aux agriculteurs sénégalais. "Une avancée stratégique pour le groupe ICS, qui renforce ainsi l'expertise locale et régionale, mais aussi c'est un bond en avant pour l’ensemble du secteur agricole ouest-africain".

La qualité au cœur de la stratégie des ICS

Depuis plus de 60 ans, "ICS s’impose comme un acteur clé du développement agricole au Sénégal". De l’extraction du phosphate à Mboro à la production d’engrais complexes dans son usine de Mbao d'une capacité de 200.000 tonnes par an, l’entreprise maîtrise chaque étape du processus industriel avec un souci constant de l'excellence, du respect environnemental et de l'innovation.

Ses formulations phosphatées et d'engrais complexes NPK sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des sols des différentes régions du Sénégal, offrant aux agriculteurs des solutions durables pour améliorer la fertilité et accroître les rendements. Chaque lot produit fait l’objet de contrôles rigoureux pour garantir une composition exacte en éléments nutritifs essentiels (azote N, phosphore P₂O₅, potassium K₂O), conditions indispensables à une agriculture performante et résiliante.

ISO 17025 : un gage de fiabilité mondiale

"La certification ISO 17025 marque une reconnaissance majeure pour les ICS et son excellent laboratoire d’analyse. Elle atteste de la capacité du laboratoire à réaliser des analyses précises, fiables et traçables sur les fertilisants minéraux".

Cette accréditation offre plusieurs garanties :

Transparence totale pour les clients locaux et internationaux, Conformité aux standards qualité de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Ouverture à de nouveaux marchés, en proposant également des services analytiques certifiés à d’autres industries. "Cette certification est une reconnaissance du professionnalisme de nos équipes et de notre engagement à fournir aux agriculteurs des produits de qualité constante et certifiée", souligne la direction des ICS.

Une dynamique d’excellence tournée vers l’avenir

Fruit d’une collaboration étroite entre les équipes des ICS comprenant les départements Laboratoire, Marketing, Commercial, Production, HSE, Maintenance et IT, cette certification s’inscrit dans une dynamique interne d’amélioration continue.

En tant que seul producteur d’engrais complexes de la région, ICS réaffirme sa mission : fournir des fertilisants de haute qualité certifiée, indispensables pour bâtir une agriculture plus résiliante, durable et compétitive au service de la sécurité alimentaire sénégalaise et régionale.