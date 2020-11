IAM / Rentrée académique des Masters spécialisés : étudiants et encadreur autour d’un débat sur PAP2A pour la relance de l’économie

La rentrée académique des étudiants de l’IAM en masters spécialisés s'est effectuée ce lundi. Elle a été présidée par Amadou Hott le ministre en charge de l’économie du pays, en présence de Moustapha Mamba Guirassy, PCA du groupe IAM, des professeurs et étudiants. Pour marquer cette ouverture des classes, un débat a porté sur le plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A), animé par le ministre Amadou Hott sous le regard admiratif des jeunes étudiants qui lui vouent égard et considération...